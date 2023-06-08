Компоненты, которым не место в компостной яме

Благодаря компосту количество отходов снижается, а почва питает растения, которые приносят в благодарность отличный урожай.

Но к каждому процессу необходимо подходить с умом.

Нельзя класть в компост фекалии домашних животных, которые могут содержать опасные микроорганизмы. А шерсти питомцев в компосте самое место.

Жирные и масляные продукты (мясо, молоко) привлекают собак и кошек, а также плохо перегнивают в почве.

Не подойдут для ямы с отходами и фильтры от воздухоочистителей, содержимое пылесборников, гипсокартон, глянцевая бумага.