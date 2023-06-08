Минчанка перевела 10 тысяч рублей «американцу», обещавшему приплыть к ней на лодке

8 июня пресс-служба ГУВД Фрунзенского района Минска рассказала о жительнице белорусской столицы, которая познакомилась в соцсетях с мошенником. Злоумышленник сказал жертве, что он американец и работает в одной из оффшорных нефтяных компаний Польши. Мужчина признался минчанке в чувствах, сообщив, что хотел бы приплыть к ней в Беларусь на лодке, однако для этого ему нужды деньги.

Получив десять тысяч рублей от белоруски посредством банковского перевода, преступник перестал выходить на связь, после чего потерпевшая написала заявление в милицию.