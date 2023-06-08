Ливан отозвал своего посла в Париже из-за обвинения в изнасиловании

«После (...) направления Министерством иностранных дел комиссии по расследованию в посольство в Париже было принято решение отозвать посла Рами Адвана в центральную администрацию», — говорится в заявлении ливанской дипломатии.

Министерство объявило, что оно проинформировало набережную Орсе о том, что «советник Зиад Таан возглавит миссию в качестве поверенного в делах».

Отзыв в Бейрут Рами Адвана должен снизить вероятность того, что он предстанет перед судом во Франции, поскольку Ливан не выдает своих граждан.

Это решение было принято после того, как Франция обратилась к ливанским властям с просьбой снять с посла неприкосновенность.