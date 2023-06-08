СБУ заочно осудила 7 депутатов Госдумы России, назначив им 15 лет тюрьмы

Вечером 8 июня официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины сообщил, что ведомство вынесло заочный приговор семи российским депутатам Государственной думы. Известно, что семеро российских политиков приговорены к 15 годам лишения свободы за "покушение на территориальную целостность Украины".

В тексте релиза содержится информация о том, что осужденными российскими депутатами оказались Игорь Ананских, Валерий Гартунг, Андрей Алехин, Сардана Аксентьева, Пётр Аммосов, Василий Власов и Андрей Горохов.