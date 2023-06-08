Украина просит у Европы больше электроэнергии после российских атак

«Мы просим Европу увеличить потолок импорта электроэнергии, чтобы довести его до 2 гигаватт вместо нынешнего одного гигаватт», сказал он, отметив, что работа Запорожской АЭС не вызывает непосредственного риска на данном этапе, но требует наблюдений.

Из 600 квадратных километров, пострадавших от паводка, последовавшего за разрушением Каховской плотины на юге Украины, «могут быть разрушены до 80 населенных пунктов, 20 тысяч домов без электричества, 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий повреждены», перечислил министр со ссылкой на «предварительные данные».

Он выступил на полях встречи в Версале Международного энергетического агентства (МЭА), посвященной энергетической политике в мире.