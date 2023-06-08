Вокалист Rammstein Линдеманн отверг обвинения в свой адрес

Интересы 60-летнего мужчины теперь представляет адвокат, заявили в четверг берлинские юристы Саймон Бергманн и Кристиан Шерц.

«Серьезные обвинения в адрес нашего клиента выдвигались различными женщинами в социальных сетях, особенно в Instagram, Twitter и YouTube», — говорится в сообщении.

«Неоднократно утверждалось, что на концертах Rammstein женщин накачивали нокаутирующими леденцами или алкоголем, чтобы наш клиент мог совершать над ними половые акты. Все без исключения эти утверждения не соответствуют действительности», - отметили юристы.

Несколько дней назад Rammstein заявили, что обвинения очень сильно ударили по репутации группы.

Адвокаты Линдеманна намерены подать в суд на женщин, распространивших информацию негативного содержания в отношении их клиента.