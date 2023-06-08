Патиссоны будет некуда девать: какие лайфхаки помогут малыми силами получить большой урожай

Патиссоны - бахчевая культура, которая лучше всего растет на открытом, хорошо проветриваемом, месте.

Такое растение требует большого количества азота в подкормках. Удобрение под патиссоны надо вносить раз в 2 недели. Очень хорошо, если это будет зеленая подкормка: травяные настои с добавлением куриного помета либо коровяка.

Патиссоны не любят, когда накапливается излишек влаги, по этой причине у них могут загнивать нижние листья.

Плоды лучше собирать в фазе молочной спелости: это активирует рост растения, появляется больше завязей и молодых плодов. А молодые плоды, как известно, нежнее и вкуснее.

Старые листья у патиссонов надо периодически удалять: это улучшает проветривание центра куста. Нижние листья тоже надо убирать: для растения это стресс, который заставляет увеличивать количество женских цветков. В итоге увеличивается и количество плодов.