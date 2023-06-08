50 судов сели на мель в Каховском водохранилище, ворота для экспорта заблокированы

«Это главная артерия речного судоходства Украины. А Каховский шлюз был последним днепровским шлюзом, который выпускал все суда в открытое море», — сообщили в Государственной морской администрации Украины в четверг.

Теперь ворота для украинского экспорта заблокированы.

Около 50 судов сели на мель в Каховском водохранилище, уровень воды в котором падает.

Предпринимаются усилия по их перемещению вверх по течению к Запорожью, сообщили в администрации пароходства.

Под Запорожьем река останется судоходной, из-за удаленности от нижнего течения.