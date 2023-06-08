Секреты богатого урожая белокочанной капусты

Самое главное при выращивании капусты - выбрать идеальную почву для посадки. Нужен нейтральный и плодородный грунт.

Дачники со стажем в конце сезона удобряют участок, чтобы в следующем году урожай радовал.

Роль играют и растения, которые росли на земле до капусты. Отличный вариант - картошка, бобовые, лук, помидоры, перцы. Редиска и редька - те растения, после которых нельзя садить капусту.

Мята рядом будет положительно влиять на вкус капусты. От насекомых "главную героиню" защитят укроп, листовой салат.

Полив овоща не должен быть частым, но обильным.

В качестве удобрение отлично подойдут навоз и отвар из листьев крапивы.