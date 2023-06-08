В Греции священника отстранили от обязанностей за то, что он позволил девочкам служить литургию

Православная церковь, исторически консервативная и очень могущественная, не допускает участия женщин в литургии, а прислужниками обычно являются мальчики.

Глава Православной церкви Греции епископ Иероним «устно» отстранил отца Александроса Кариотоглу от исполнения обязанностей, сообщил приход Святого Николая Рагаваса, расположенный в Плаке, историческом центре греческой столицы.

«Мы выражаем нашу полную поддержку священнику нашего прихода и уверены в процедурах, определенных епископом Иеронимом для решения этой проблемы», — говорится в заявлении прихода, размещенном на его странице в Facebook.

Фотография двух девочек в церковных одеждах, опубликованная в Твиттере после воскресной службы, вызвала бурю негодования в социальных сетях.

«С каких пор девушкам разрешено носить церковную одежду? Это представляет собой искажение церковной традиции», — написал в своем твиттер-аккаунте человек, разместивший фото.

Однако некоторые пользователи обвинили Элладскую церковь в подчинении «фундаменталистам».