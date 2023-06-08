Le Figaro: французы осудили Зеленского за слова об ООН и «Красном Кресте»

20:14 2023-06-08

Пользователи сайта французского газеты Le Figaro выступили с критикой Владимира Зеленского, которому не понравилась реакция ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС.

Накануне Владимир Зеленский дал интервью немецкой газете Bild, где заявил, что его шокирует реакция Организации объединённых наций и Международного комитета Красного креста на подрыв гидроэлектростанции в Новой Каховке, поскольку она оказалась излишне дипломатичной. Также Зеленскому не понравилось, что ООН и МККК не обвинили в произошедшем Россию.

Комментаторы основанного во Франции новостного агентства Le Figaro сошлись во мнении, что войска Украины сами подорвали Каховскую ГЭС, а теперь Зеленский пытается переложить ответственность за содеянное на российскую армию.