Накануне Владимир Зеленский дал интервью немецкой газете Bild, где заявил, что его шокирует реакция Организации объединённых наций и Международного комитета Красного креста на подрыв гидроэлектростанции в Новой Каховке, поскольку она оказалась излишне дипломатичной. Также Зеленскому не понравилось, что ООН и МККК не обвинили в произошедшем Россию.

Комментаторы основанного во Франции новостного агентства Le Figaro сошлись во мнении, что войска Украины сами подорвали Каховскую ГЭС, а теперь Зеленский пытается переложить ответственность за содеянное на российскую армию.