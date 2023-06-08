Международный сбор парусников открылся в Руане

Сорок пять кораблей, четырнадцать экскурсионных лодок и ресторанов из более чем тридцати стран и 5000 моряков станут главными достопримечательностями для нескольких миллионов посетителей со всего мира.

На причалах к катерам выстраиваются очереди, где смешиваются иностранные туристы, пожилые люди и школьники.

Двадцать пять кораблей пришвартованы сегодня днем, а остальные ожидаются до понедельника.

«Из 54 посольств, с которыми связались, 13 ответило на отправку государственных лодок», сообщил AFP Жан-Поль Ривьер, президент мероприятия.

«Это составляет треть флота, остальные являются частными и оплачиваются Армадой с предстоящими вечерами компании, благодаря чему обеспечивается свободный доступ для широкой публики».

«Армада — это популярный праздник, который привлек в Руану тысячи гостей.