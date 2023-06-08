Урожай клубники можно собирать все лето, а не традиционные 3 недели

Есть способ собирать достойный урожай любимой ягоды в течение 4 месяцев вместо традиционных 3 недель. Заманчиво, не правда ли?

Заключается он в том, чтобы садить клубнику НСД, которая плодоносит с ранней весны до поздней осени, выпуская все новые цветоносы и не зависит от продолжительности светового дня.

Клубнику называют ремонтантной. Самыми урожайными сортами являются Брайтон, Ананасная, Московский деликатес, Сахалинская, Королева Елизавета и Королева Елизавета II, Тристар, Искушение, Гора Эверест.

Можно подобрать для себя и иные сорта ягоды нейтрального светового дня.