Дешевые средства для получения богатого урожжая клубники

Для богатого урожая любимой ягоды нужно соблюдение 3-ех условий. Достаточное количество питания (калий и фосфор в приоритете), увлажнение почвы (для сочных ягод) и защита от вредителей.

В качестве удобрения подойдет древесная зола, 1 литр которой заливают очень горячей водой, тщательно перемешивая в течение 5-10 минут. Следует дать раствору настояться сутки.

После в емкость со средством добавляют 50 мл 25% магния сульфата (стоит копейки).

Перемешанную жидкость по 1 литру растворяют в 10 литрах воды и поливают клубничные кусты раз в неделю. После подкормки нужно полить ягоду чистой водой.

Полив 2-3 раза в неделю, если нет осадков, - обязательное условие для получения богатого урожая растения.

В борьбе с вредителями поможет нашатырный спирт.

В 10 литрах воды растворяют 4 столовые ложки нашатырного спирта. Этим составом нужно поливать до 4 м кв. Средство отпугивает слизней и долгоносика, хруща с кустов клубники.