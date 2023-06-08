Секреты получения хорошего урожая репчатого лука

Лук не переносит глинистую почву. Такую землю следует "щедро разбавить" песком.

Кислая почва также не подойдет для выращивания полезного овоща. Устранить эту проблему можно осенью, добавив в землю доломитовую муку.

Перед посадкой необходимо удостовериться, что посевной материал не заражен вредителями. Нужно опустить лук на 15-20 минут в марганцовку, что избавит севок от бактерий, вредителей и иных напастей.

Для скорейшего прорастания лука, перед посевом обрезают верхушку.

В борьбе с луковой мухой поможет соль, которой посыпают грядки перед посадкой.

Лучшей соседкой для овоща будет морковь, которая отпугивает луковую муху.

Убирать лук следует до августовских дождей, иначе культура не будет храниться. После сбора овощ следует просушить.