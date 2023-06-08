Распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта в основе выставки Security China

Это трехдневное мероприятие, в котором принимают участие сотрудники индустрии безопасности в Китае и несколько иностранных заказчиков, в частности из России и Ближнего Востока, представляет собой демонстрацию технологического будущего в области видеонаблюдения.

Мероприятие проходит при поддержке китайских властей.

Компания SenseTime, занимающаяся разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта, продемонстрировала камеры, которые могут обнаруживать определенные «нежелательные» действия, такие как курение, драка или отсутствие маски.

Другие камеры, предназначенные для установки на воротах и контрольно-пропускных пунктах, способны идентифицировать попытки спуфинга открыть ворота, например, показ фотографии или ношение маски, напоминающей маску другого человека.

Во время демонстрации камере удалось обнаружить, что манекен, который совершенно похож на человека, им не был.

Системы мониторинга также могут быть запрограммированы для сообщения о пожарах и оповещения служб экстренной помощи.

В 2019 году США занесли SenseTime в черный список, Вашингтон обвинил выставку в том, что она является частью «военно-промышленного комплекса» Китая из-за использования ее технологий для массового наблюдения в западном регионе Синьцзян.