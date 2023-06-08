Wall Street Journal: Китай создаст на Кубе шпионскую базу

21:07 2023-06-08

Китай достиг соглашения с Кубой о создании шпионской базы на острове недалеко от Соединенных Штатов, Пентагон отказался комментировать эту информацию.

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские источники, секретное соглашение предусматривает установку станции прослушки на острове, примерно в 200 км от побережья Флориды, где расположены крупные американские военные базы.

Китай, с которым Соединенные Штаты находятся в жесткой конкуренции, заплатит Кубе «несколько миллиардов долларов» за строительство этого объекта, пишет газета.

«Мы не будем комментировать эту информацию», — заявил на условиях анонимности представитель Минобороны США: «Помимо этого, — добавил он, — мы очень внимательно относимся к попыткам Китая инвестировать в инфраструктуру по всему миру, которая может иметь военные цели, особенно в Америке».

Ранее США разорвали контракты и ввели торговые санкции против ведущих китайских производителей электроники.