Wall Street Journal: Китай создаст на Кубе шпионскую базу

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские источники, секретное соглашение предусматривает установку станции прослушки на острове, примерно в 200 км от побережья Флориды, где расположены крупные американские военные базы.

Китай, с которым Соединенные Штаты находятся в жесткой конкуренции, заплатит Кубе «несколько миллиардов долларов» за строительство этого объекта, пишет газета.

«Мы не будем комментировать эту информацию», — заявил на условиях анонимности представитель Минобороны США: «Помимо этого, — добавил он, — мы очень внимательно относимся к попыткам Китая инвестировать в инфраструктуру по всему миру, которая может иметь военные цели, особенно в Америке».

Ранее США разорвали контракты и ввели торговые санкции против ведущих китайских производителей электроники.