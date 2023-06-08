Лучшая подкормка для выращивания сладких, сочных перцев

Чтобы достичь результата используют 3 важные подкормки: травяной настой, калиевая селитра, древесная зола.

1-ое "питание" готовиться из сорняков, которые перерубают мелко и закладывают в ведро. После чего смесь заливают водой и настаивают 7 дней.

Готовое средство разбавляют водой 1:10 и поливают под каждый куст по 1-2 литра.

Следующая подкормка - 1 столовая ложка калиевой селитры растворяется в ведре воды. Составом подкармливают овощ раз в неделю, не больше.

Бесплатная подкормка на основе древесной золы принесет огромную пользу перцам. 1 ложку золы размешивают в 10 литрах воды. Средство настаивают 12 часов, а после поливают культуру. Интервал - 1-1,5 недели