Галкин оскорбил подписчицу, назвавшую ситуацию в Шебекино катастрофой

Максим Галкин выложил в Сеть снимок, на котором спасенная из воды собака обнимала ногу спасителя.
Юморист поставил под публикацией разбитое сердце, что не понравилось одной из подписчиц.
Она заявила, что люди в местности, где прорвало плотину страдают сильнее (Шебекино). Также пользовательница обратила внимание, что пародист 9 лет не выкладывал никаких печальных постов, а тут расчувствовался.
Галкин набросился на женщину, назвав ту "анонимной сволочью". Этот пост поддержали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.
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