Галкин оскорбил подписчицу, назвавшую ситуацию в Шебекино катастрофой

Максим Галкин выложил в Сеть снимок, на котором спасенная из воды собака обнимала ногу спасителя.

Юморист поставил под публикацией разбитое сердце, что не понравилось одной из подписчиц.

Она заявила, что люди в местности, где прорвало плотину страдают сильнее (Шебекино). Также пользовательница обратила внимание, что пародист 9 лет не выкладывал никаких печальных постов, а тут расчувствовался.

Галкин набросился на женщину, назвав ту "анонимной сволочью". Этот пост поддержали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.