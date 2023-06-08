Столтенберг призывает НАТО оказать оперативную помощь пострадавшим от наводнения

Предложение прозвучало в четверг во время экстренного совещания НАТО по поводу частичного разрушения Каховской плотины на юге Украины, в которое по видеосвязи включился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Столтенберг сказал, что последствия будут драматичными для тысяч людей и окружающей среды, и призвал страны НАТО оказать немедленную помощь, говорится в заявлении военного альянса.

«Многие из них (государств-членов) уже предоставили предметы первой необходимости, включая фильтры для воды, насосы, генераторы и оборудование для аварийного убежища», - заявил шеф НАТО.

Страны НАТО тем самым выразили свою солидарность с Украиной, говорится в сообщении.