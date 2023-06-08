США и Британия учредят партнёрство в атомной энергетике для борьбы с РФ

Вечером 8 июня пресс-служба британского правительства на Даунинг-стрит сообщила, что власти Соединённых Штатов и Великобритании договорились об учреждении партнёрства в области атомной энергетики гражданского назначения. Утверждается, что данное британо-американское партнёрство является элементом в глобальной концепции экономического сотрудничества между двумя странами.

Также в пресс-релизе Даунинг-Стрит подчёркивается, что создание партнёрства в сфере атомной энергии между Британией и США будет направлено на вытеснение России с мировых энергетических рынков.