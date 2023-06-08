Соломин высказался о власти в СССР и призвал конфисковывать деньги у коррупционеров

Соломин утверждает, что всё, что у него есть, все, что ему дорого – ему дала советская власть.

Актёр убеждён, что во времена СССР упорные и талантливые люди могли добиваться высот о которых в настоящее время некоторые даже не могут мечтать, так как человек «без связей» пробиться не может.

Кроме того, Юрий Соломин с теплом и трепетом в душе вспоминает советские годы из-за социального равенства, характерное для общественного строя той эпохи.

Он считает, что советская практика конфискации имущества пошла бы на пользу современному обществу, призывая изымать деньги у коррупционеров, после чего отдавать их в специальный фонд или организацию, которая бы собирала и направляла эти огромнейшие наворованные деньги на лечение людей и помощь нуждающимся.