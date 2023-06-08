Богомолов рассказал, как люди отзываются о его статье Диетическое горе об элите, тоскующей по сытой жизни

Статья Константина Богомолова "Диетическое горе", где он осуждает элиту РФ, тоскующую по сытой жизни, получила большой отклик в сердцах простых россиян, чем и поделился театральный режиссер.

Богомолов признается, что таким образом пытался привести в чувство читателей, вызвать у них дискомфорт.

Он не стал скрывать, что сомневался в правильности публикации статьи, но теперь убежден, что дело нужно продолжение.

Теперь он готовит к выпуску следующую статью по теме и благодарит людей, кто помог выпустить материал в свет.