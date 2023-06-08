Арбенина отрицает сведения о том, что концерт Ночных снайперов отменен в Москве

Диана Арбенина возмутилась информации о том, что юбилейный концерт ее рок-группы "Ночные снайперы" не состоится в Москве, призвав не распространять и не верить таким слухам.

Свое возмущение по поводу певица высказала в собственном Телеграм-канале.

Арбенина разместила видео с афишей в подтверждение собственных слов, заверив фанатов, что мероприятие состоится.

Арбенина заявила: "Концерту - быть!".

Концерты музыкального коллектива не раз отменялись, по этой причине беспокойство поклонников рокеров обосновано.