Арбенина отрицает сведения о том, что концерт Ночных снайперов отменен в Москве

Диана Арбенина возмутилась информации о том, что юбилейный концерт ее рок-группы "Ночные снайперы" не состоится в Москве, призвав не распространять и не верить таким слухам.
Свое возмущение по поводу певица высказала в собственном Телеграм-канале.
Арбенина разместила видео с афишей в подтверждение собственных слов, заверив фанатов, что мероприятие состоится.
Арбенина заявила: "Концерту - быть!".
Концерты музыкального коллектива не раз отменялись, по этой причине беспокойство поклонников рокеров обосновано.
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