Малина может погибнуть из-за ошибок при уходе

Одна из главных ошибок, из-за которых начинает высыхать малинник, - это нехватка влаги. Первыми ее признаками являются заметное уменьшение размера ягод и увядание листьев.
Необходимо, чтобы почва под малинником всегда была в меру сырая.
Если растение начинает избавляться от части завязей, значит, оно испытывает недостаток питательных веществ. В этом случае нужно его подкормить.
Усыхание ветвей - наиболее серьезный симптом. Он указывает на поражение малинника грибковой инфекцией.
Если грибок поселяется в сосудистых пучках, то ветви малины отмирают вместе с ягодами, и нужна обязательная противогрибковая профилактика.
В этом случае надо немедленно обрезать все пораженные побеги по здоровой ткани, чтобы избежать поражения здоровых ветвей. После этого все обрезанное в обязательном порядке сжигается на костре, иначе споры грибка могут распространиться по огороду.
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