Малина может погибнуть из-за ошибок при уходе

Одна из главных ошибок, из-за которых начинает высыхать малинник, - это нехватка влаги. Первыми ее признаками являются заметное уменьшение размера ягод и увядание листьев.

Необходимо, чтобы почва под малинником всегда была в меру сырая.

Если растение начинает избавляться от части завязей, значит, оно испытывает недостаток питательных веществ. В этом случае нужно его подкормить.

Усыхание ветвей - наиболее серьезный симптом. Он указывает на поражение малинника грибковой инфекцией.

Если грибок поселяется в сосудистых пучках, то ветви малины отмирают вместе с ягодами, и нужна обязательная противогрибковая профилактика.

В этом случае надо немедленно обрезать все пораженные побеги по здоровой ткани, чтобы избежать поражения здоровых ветвей. После этого все обрезанное в обязательном порядке сжигается на костре, иначе споры грибка могут распространиться по огороду.