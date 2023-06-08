Федосеевой-Шукшиной, которую сразил инсульт, стало хуже

84-летняя Лидия Федоссева-Шукшина лежит в реанимации с ишемическим инсультом.

Прошло двое суток с тех пор, как она попала в отделение интенсивной терапии. Сейчас стало известно, что знаменитой пациентке стало хуже.

Инфаркт головного мозга привел к тому, что несчастную спасают при помощи электрокардиостимулятора.

Лидия Николаевна находится в тяжелом состоянии, у нее серьезные проблемы с сердцем.

Младшая дочь актрисы Ольга призвала соотечественников быть деликатными, пытаясь узнать о состоянии звезды "Калины красной".