Федосеевой-Шукшиной, которую сразил инсульт, стало хуже

84-летняя Лидия Федоссева-Шукшина лежит в реанимации с ишемическим инсультом.
Прошло двое суток с тех пор, как она попала в отделение интенсивной терапии. Сейчас стало известно, что знаменитой пациентке стало хуже.
Инфаркт головного мозга привел к тому, что несчастную спасают при помощи электрокардиостимулятора.
Лидия Николаевна находится в тяжелом состоянии, у нее серьезные проблемы с сердцем.
Младшая дочь актрисы Ольга призвала соотечественников быть деликатными, пытаясь узнать о состоянии звезды "Калины красной".
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