Тарасова вызвала скорую шестой раз за последний месяц, но в больнизу ехать отказалась

В последнее время состояние здоровья Татьяны Тарасовой оставляет желать лучшего, о чем информирует Телеграм-канал Mash.
Тренер вызвала неотложку уже в шестой раз за последний месяц. Тарасову мучает высокое давление и плохое самочувствие.
Медики рекомендовали знаменитости лечь в больницу, но та ни в какую не желает этого делать.
Совсем недавно мастер спорта проходила диспансеризацию в одной из московских больниц.
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