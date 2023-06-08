Тарасова вызвала скорую шестой раз за последний месяц, но в больнизу ехать отказалась

22:48 2023-06-08

Именитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова 6 раз за месяц вызывала бригаду скорой помощи, но от госпитализации наотрез отказалась.

В последнее время состояние здоровья Татьяны Тарасовой оставляет желать лучшего, о чем информирует Телеграм-канал Mash.

Тренер вызвала неотложку уже в шестой раз за последний месяц. Тарасову мучает высокое давление и плохое самочувствие.

Медики рекомендовали знаменитости лечь в больницу, но та ни в какую не желает этого делать.

Совсем недавно мастер спорта проходила диспансеризацию в одной из московских больниц.

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