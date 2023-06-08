8 июня глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщил, что население полуострова не должно беспокоиться о возможности нападения украинской армии на регион, поскольку подразделения ВСУ не смогут провести военную операцию на в крымской республике. Аксенов напомнил, что многие высокопосталвенные представители Киевского режима утверждают о намерении украинских солдат "мыть ноги" в водоёмах Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, попав на территорию крымского полуострова, представители украинских Вооружённых сил в лучшем случае помоют ноги в тюремной камере.