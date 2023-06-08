Гросси: Запорожская АЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси сообщил, что администрация Запорожской атомной электростанции продолжает осуществлять забор воды из Каховского водохранилища для полноценной работы систем охлаждения внутри ЗАЭС.

При этом Гросси отмечает, что по подсчётам МАГАТЭ, сейчас уровень воды в водохранилище Новой Каховке достиг того, при котором насосы не должны работать. Гендиректор ведомства напомнил, что сейчас уровень воды в Каховском водохранилище падает на 4-7 сантиметров за один час.