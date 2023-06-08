Тейлор-Грин: Байдена следует подвергнуть импичменту, отправив за решётку

23:49 2023-06-08

Член Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор-Грин призвала к отставке Джо Байдена с поста президента с последующей посадкой в тюрьму.

Новостное агентство Daily Caller взяло интервью у конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлер-Грин, которая напомнила, что представители американского Конгресса ведут расследование о причастности Джозефа Байдена к даче взятки.

По мнению Тейлор-Грин, Байдена следует подвергнуть отставке с поста президента и отправить за решётку в случае, если результаты расследования будут говорить об его виновности. Характерно, что накануне сам Джо Байден назвал "небылицами" слухи о своей причастности к коррупции.