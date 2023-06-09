Киркоров признался, что врачи посадили его на диету

Он признался, что врачи рекомендовали ему ограничивать себя в еде, чтобы сохранить красоту и стройность.

Музыкант рассказал, что уже давно не ужинает, иначе врач будет его ругать. Однако ради красоты он готов не только следить за питанием, но и обращаться к пластическому хирургу.

Ранее Филипп Киркоров рассказывал, что сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Правда, на открытии ресторана он позволил себе «запрещенные» блюда».

Также певец утверждает, что занимается фитнесом и сожалеет, что не делал этого раньше.