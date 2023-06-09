У Coinbase и Binance большие проблемы, которые могут закончиться крахом

Регулятор 5 июня подал жалобу на Binance, крупнейшую биржу криптовалют в мире. На следующий день SEC подала в суд на Coinbase, самую популярную платформу для покупки и продажи цифровых валют.

SEC утверждает, что платформа Binance вовлечена в сеть обмана, конфликта интересов, отсутствия раскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона.

Binance якобы смешивала средства своих клиентов со своими и тайно отправляла их в организацию, независимую от компании, контролируемой ее основателем Чанпэном Чжао.

Упомянутая организация, которая называется Merit Peak Ltd., предположительно получила более 20 миллиардов долларов, включая средства клиентов.

Binance заявляет, что жалоба — это уловка SEC для создания шума и рекламы. Платформа сообщает, что SEC прервала переговоры, которые могли привести к сделке.

SEC утверждает, что Coinbase, которая является единственной публичной криптобиржей, работает незаконно, поскольку с 2019 года она является «незарегистрированной национальной биржей ценных бумаг, брокером и клиринговым агентством».

Фирма официально приветствовала жалобу, потому что, по ее словам, это, наконец, позволит ввести четкое регулирование, о котором она и другие криптофирмы давно просили.