Первый электромобиль Acura отправится в путь со специальным гостем

Автомобиль будет поставляться со встроенным Google в стандартной комплектации с новейшими приложениями и сервисами, включая Google Assistant, Google Maps и многое другое в Google Play.

Расширенная версия Google Maps для клиентов EV предложит водителям оптимизированное планирование маршрута для подзарядки и поиск зарядных станций по пути, чтобы сократить время в пути.

Карты Google смогут сообщить автомобилю, чтобы он начал предварительную подготовку аккумулятора для максимально быстрого времени зарядки при переходе на быстрое зарядное устройство постоянного тока.

Водители могут управлять своими медиафайлами, попросив Google Assistant перейти к следующему треку или перемотать подкаст с помощью любимых мультимедийных приложений водителя.

Google Assistant позволит пользователям звонить или отправлять текстовые сообщения другу, устанавливать напоминания, изменять температуру в машине или перемещаться к следующему пункту назначения, используя только свой голос, не отрывая рук от руля и не отрывая глаз от дороги.

Google Play позволяет пользователям загружать различные сторонние приложения для музыки, подкастов, аудиокниг и многого другого точно так же, как на свой смартфон.

Есть и другие причудливые технические вещи, такие как цифровой дисплей приборов водителя, большой центральный сенсорный экран с беспроводной совместимостью с Apple CarPlay и Android Auto и первое беспроводное зарядное устройство для смартфонов Acura карманного типа.