Самолет Air India, летевший в Сан-Франциско, приземлился в Сибири из-за проблем с двигателем

Самолет Boeing 777 с 216 пассажирами и 16 членами экипажа благополучно приземлился во вторник в аэропорту Магадана в Сибири на Дальнем Востоке России, говорится в сообщении Air India.

Во время полета возникла техническая проблема с одним из двигателей.

Позже в среду авиакомпания сообщила, что в четверг из Мумбаи в Магадан вылетает запасной самолет, чтобы доставить застрявших пассажиров в Сан-Франциско.

В Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что в самолете находилось менее 50 американских граждан, и ведомству ничего не известно о том, чтобы кто-либо из них обращался в посольство США в России или другие дипломатические учреждения.