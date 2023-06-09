General Motors поддержал инициативу Маска о едином стандарте зарядных станций Tesla для EV

Начиная со следующего года, клиенты GM будут иметь доступ примерно к 12 000 зарядных станций Tesla, объявил крупнейший автопроизводитель США.

Технология зарядки Tesla становится все более популярной.

Глава GM Мэри Барра рассказала о шаге, который может привести отрасль к единому стандарту зарядки в Северной Америке.

В мае Илон Маск уже решился на подобное сотрудничество со вторым по величине американским производителем Ford.

Партнерство между GM и Tesla было хорошо воспринято инвесторами, акции компаний отреагировали значительным ростом цен.

Клиентам GM пока потребуется адаптер для подключения к зарядкам Tesla.

С 2025 года GM будет выпускать новые автомобили с технологией Tesla для зарядка батарей.