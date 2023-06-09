Представитель ООН объявлен персоной нон грата в Судане

«Правительство Республики Судан уведомило Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что с сегодняшнего дня оно объявило г-на Волкера Пертеса (...) персоной нон грата», — говорится в заявлении министерства.

Волкер Пертес находился в Аддис-Абебе, Эфиопия, в четверг для серии дипломатических переговоров, о чем ООН объявила ранее в Twitter.

Глава суданской армии генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан потребовал отставки Фолькера Пертеса, обвинив его в том, что он несет ответственность за разразившуюся в середине апреля войну между его силами и военизированными формированиями генерала Мохамеда Хамдана Дагло.

В письме в ООН генерал аль-Бурхан, в частности, обвинил Волкера Пертеса в том, что он «скрыл» в своих отчетах взрывоопасную ситуацию в Хартуме до начала боевых действий.

Без этой «лжи» генерал «Дагло не начал бы своих военных операций», утверждал он.