Военный аналитик: прорыв дамбы вряд ли изменит ход конфликта

Плотина расположена на реке Днепр, которая образует линию фронта в Херсонской области на юге Украины.

«Вполне маловероятно, что Украина планировала форсировать Днепр в качестве важного направления наступления», — сказал Никлас Мазур, научный сотрудник Центра исследований в области безопасности Цюрихского университета в Цюрихе, немецкому агентству печати.

Это связано с высокими рисками такой операции по переправе против подготовленных российских сил, сказал Масур.

«Поэтому в более узком военном смысле не очевидно, как прорыв дамбы может подтолкнуть войну в том или ином направлении в краткосрочной перспективе», - отметил эксперт.

Украинские военные опровергают начало контрнаступления, несмотря на заявления поавительства о готовности к нему.