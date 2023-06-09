Вера Брежнева все заработанные деньги отправляет на поддержку Украины

Вера Брежнева много лет строила карьеру в России, зарабатывая приличные гонорары. Родившаяся в Днепропетровской области артистка не раз публично заявляла, что она не связывает себя с Украиной, сообщает КП.

После начала СВО Брежнева и ее супруг, продюсер Константин Меладзе, перебрались в Италию, и карьера звезды с тех пор заметно буксует. Тем не менее, Брежнева хочет вернуть былую популярность. Недавно она отправилась на гастроли по странам Прибалтики.

Зрители выложили в Сеть видео с одного из ее концертов. Свое выступление Вера начинает со слов: «Я – украинка». Потом она рассказала, что все вырученные за выступление деньги отправляет на поддержку Украины.

При этом Брежнева поет только по-русски: 41-летняя блондинка пыталась записать песни на украинском, но они не пользовались успехом.

Певица с мужем Константином Меладзе рассчитывала также выручить деньги, продав роскошный особняк в элитном поселке Подмосковья, но пока покупателя на дорогую недвижимость не нашлось.

Тогда Брежнева и Меладзе решили сдать особняк в аренду. Супруги готовы пустить туда дом жильцов за 1,8 миллиона российских рублей в месяц.

До недавнего времени пара работала в Москве, отдыхала в Италии и часто бывала на Украине. Меладзе имеет в Киеве апартаменты площадью 206 квадратов. Кроме коттеджа в элитном «Миллениум Парке» Истринского района супруги владеют также домом у моря в Италии - в провинции Тоскана.