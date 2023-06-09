Бывшего вице-мэра Бреста посадили за кровосмешение и сексуальное насилие

09:18 2023-06-09

В течение девяти лет Шарль Кермарек работал простым муниципальным советником, прежде чем в январе 2023 года стал вице-президентом Брестской митрополии (Франция), сообщают «20 минут» в пятницу, 9 июня.

Он ушел в отставку 26 мая после открытия уголовного дела. В отношении бывшего избранного должностного лица возбуждено уголовное дело о кровосмесительном изнасиловании несовершеннолетней.

Чарльзу Кермареку предъявлено обвинение, и он заключен под стражу, сообщила прокуратура Бреста.

Мэр Бреста Франсуа Куйландр официально признал, что Чарльзу Кермареку было предъявлено обвинение в «кровосмесительном изнасиловании 15-летнего несовершеннолетнего взрослым, имеющим власть над жертвой» и «кровосмесительном сексуальном насилии над 15-летним несовершеннолетним».

 «Среди трех выявленных потерпевших только одна причастна к актам изнасилования», - уточняется в сообщении суда.

По словам обвинения, факты имели место с 2005 по 2015 год, и были подтверждены племянницей осужденного.