Бывшего вице-мэра Бреста посадили за кровосмешение и сексуальное насилие

Он ушел в отставку 26 мая после открытия уголовного дела. В отношении бывшего избранного должностного лица возбуждено уголовное дело о кровосмесительном изнасиловании несовершеннолетней.

Чарльзу Кермареку предъявлено обвинение, и он заключен под стражу, сообщила прокуратура Бреста.

Мэр Бреста Франсуа Куйландр официально признал, что Чарльзу Кермареку было предъявлено обвинение в «кровосмесительном изнасиловании 15-летнего несовершеннолетнего взрослым, имеющим власть над жертвой» и «кровосмесительном сексуальном насилии над 15-летним несовершеннолетним».

«Среди трех выявленных потерпевших только одна причастна к актам изнасилования», - уточняется в сообщении суда.

По словам обвинения, факты имели место с 2005 по 2015 год, и были подтверждены племянницей осужденного.