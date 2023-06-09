Способы выращивания картофеля, доказавшие свою эффективность

Посадка картошки под лопату известна всем, но так ли она эффективна.

На самом деле садить культуру можно разными способами. Посадка в гребень, посадка в траншеи, выращивание картофеля в мешках, под соломой - все это методики выращивания культуры, у каждой из которых есть свои преимущества и недостатки.

Посадка в гребень - вариант посадки картофеля на глинистом грунте вблизи грунтовых вод. Высота гребней - 15 сантиметров. Растение садят на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Уход - стандартный (окучивание, полив, подкормка).

Преимуществом способа является то, что во влажной земле овощ не гниет, чему способствуют гребни, которые быстро. Минус - подойдет не для каждого типа грунта.

Посадка в траншеи - метод посадки для сухих участков с преобладанием песка. Траншеи составляют 25-30 см в глубину. Между траншеями должно быть 50-70 сантиметров.

На дно траншеи помещают свежее влажное сено (трава), перепревший навоз или золу (зола защищает от колорадского жука), луковой шелухи (защита от проволочника), а сверху присыпают землей и садят картофель.

Плюс способа - закладка большого количества удобрений, обеспечивающих отличное питание клубням. Минус - при дождливом лете культура может подгнивать. Данный вариант актуален лишь на песчаных сухих почвах.

Выращивание в мешках - способ, который любят даники из-за того, что занимает мало места, мешки с посадками можно переносить по участку, как угодно.

Такое выращивание культуры - очень простое, в мешок помещается ведро плодородного грунта, в который садится клубень (ростками вверх) и присыпается слоем земли.

Когда появляюся ростки, землю досыпают. Преимущества у варианта хватает: формирование клубней по всей длине роста, легкость в ухаживании (нет прополки и окучивания), хорошо прогревается со всех сторон, не гниет от излишней влаги.

Минусы - полив без конца, подойдет только при плодородной почве, нужна подкормка.

Выращивание картошки под соломой - старинный метод, который забыли на много лет, а теперь сторонники экологии стали применять его.

При посадке таким образом не нужна перекопка грунта, в почве проделываются небольшие ямки, куда закладывается материал для посадки. Далее идет слой сена или соломы. После сено и солому добавляют.

Плюсы - нет необходимости полоть и окучивать посадки.