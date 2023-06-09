Посадка семян в кипяток позволяет ускорить их прорастание

Многие семена, которые долго проклевываются, покрыты защитной оболочкой. Для ускорения процесса следует полить или замочить их в кипятке.

Изначально готовим грунт в емкости для рассады, выкладываем семена, вдавливаем их слегка в почву, присыпаем землей. Далее кипятком проливаем всю емкость.

После семена накрывают полиэтиленовым мешком ставим в теплое место. Семена в таком случае прорастают влет.

Такой способ эффективен при проращивании семян корневого сельдерея, укропа, редиса, бархатцев, томатов, огурцов.