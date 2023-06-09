Глава Министерства культуры РФ Любимова заявила, что против покинувших страну звезд не вводили никаких ограничений

Глава Минкульт России Ольга Любимова в интервью изданию "Известия" заявила, что страна не намерена ущемлять знаменитостей, отбывших за рубеж из-за СВО РФ.

Любимова заметила, что эти звезды не получают финансирования из бюджета, чего с них вполне достаточно.

Руководитель инстанции объяснила, что продюсеры и режиссеры, покинувшие родное государство, не задействованы в питчингах Минкульт и Фонда кино.

После запуска спецоперации значительное количество артистов направилось за границу. Некоторые из них позднее обрели статус иноагентов.