ЕС планирует ужесточить процедуры предоставления убежища

На встрече министров внутренних дел в Люксембурге значительное большинство государств-членов проголосовало за комплексные планы реформ, сообщили в четверг представители Швеции.

Предполагается, что лица, прибывающие из стран, считающихся безопасными, должны поступать в строго контролируемые приемные пункты на условиях, аналогичных содержанию под стражей после незаконного пересечения границы.

«В течение двенадцати недель проверяется, есть ли у таких заявителей шанс на получение убежища, если его нет, то заявителя следует немедленно отправить обратно», -отмечает источник.

Таким образом эти и другие меры предусматривают гораздо более жесткий подход к мигрантам, не имеющим перспективы остаться в ЕС.