Чтобы рассада росла нормально и развивалась без ущерба своего здоровья не нужно совершать эти ошибки

Неподходящая почва, то есть плохой посадочный материал. Посадили в плохую землю, в тяжёлую почву, к корням не поступает воздух. В грунте находятся вредители, болезнетворные микроорганизмы.

Недостаток света. Молодой рассаде нужно очень много света, иначе они попросту не смогут нормально расти и развиваться.

Нехватка питательных веществ в почве.В покупном грунте содержится небольшое количество удобрений, но рассада быстро их расходует. Переизбыток удобрений может привести к гибели рассады.

Очень низкая температура воздуха, где растёт рассада. Рассаде холодно на подоконнике, так как в зимнее время от окна сильно дует.

Неправильный полив, от недостатка влаги рассада вянет, а слишком переувлажнённая почва, настоящая кладезь для развития грибка и плесени. Перелив приведёт к загниванию корней и чёрной ножки.

Ошибки при пикировке, при пересадке повредили корешки у рассады.

Загущённые посадки, если не хватает мета сеянцам, они начинают вытягиваться и перестают развиваться.