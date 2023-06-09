Чтобы рассада росла нормально и развивалась без ущерба своего здоровья не нужно совершать эти ошибки

Неподходящая почва, то есть плохой посадочный материал. Посадили в плохую землю, в тяжёлую почву, к корням не поступает воздух. В грунте находятся вредители, болезнетворные микроорганизмы.
Недостаток света. Молодой рассаде нужно очень много света, иначе они попросту не смогут нормально расти и развиваться.
Нехватка питательных веществ в почве.В покупном грунте содержится небольшое количество удобрений, но рассада быстро их расходует. Переизбыток удобрений может привести к гибели рассады.
Очень низкая температура воздуха, где растёт рассада. Рассаде холодно на подоконнике, так как в зимнее время от окна сильно дует.
Неправильный полив, от недостатка влаги рассада вянет, а слишком переувлажнённая почва, настоящая кладезь для развития грибка и плесени. Перелив приведёт к загниванию корней и чёрной ножки.
Ошибки при пикировке, при пересадке повредили корешки у рассады.
Загущённые посадки, если не хватает мета сеянцам, они начинают вытягиваться и перестают развиваться.
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