Горчица - лучшее средство борьбы с проволочником

Защитить урожай от проволочника поможет один порошок, перемешанный с землей в лунке для посадки.

Единственное, что следует учесть, - он подходит для небольшого участка посадок.

В каждую лунку нужно добавить щепотку молотой горчицы, перемешав ее с грунтом. Проволочники, а также майские жуки (их личинки) не выносят горчицу.

Избавиться от проволочника также поможет ликвидация корней пырея - любимого места обитания вредителей. По этой причине сорняк следует выкопать, уменьшив опасность появления вредителя.

Если "колючки" немного, то справиться можно и вручную. В том случае, если сорной травы много, то следует использовать гербицид ("Фюзилад Форте"), который не принесет вреда картофелю, т. к. влияние оказывает лишь на злаки, к которым и относится пырей.