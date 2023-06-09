5 основных ошибок при посадке саженцев

Необдуманная покупка посадочного материала. Приобретая саженцы у незнакомых садоводов-частников, можно, как говорится, получить кота в мешке – дичок вместо сортового растения или саженец с пересушенными, поврежденными корнями. Лучше обратиться в специализированный питомник либо к проверенным продавцам.

Некачественная подготовка лунки. Готовить ее следует с осени или хотя бы за несколько недель до высадки растения, чтобы земля успела осесть, а подкормки – раствориться. Посадочные ямы делают глубиной 60-80 сантиметров, диаметром 60-100 сантиметров.

На глинистых почвах на дно помещают дренаж, например, битый кирпич. Верхний плодородный слой складывают отдельно, нижний удаляют, а взамен при посадке вносят 1-2 ведра органического удобрения (перегной, компост), до 1 литра древесной золы и 200-300 грамм двойного суперфосфата.

Заглубление корневой шейки. Это, скорее всего, приведет к ее загниванию и разрушению, что в итоге может закончиться гибелью деревца. Корневая шейка должна оказаться на уровне земли или чуть выше. И не надо путать ее с местом прививки.

Отсутствие опоры. Чтобы молодые деревья не сломало ветром, их надо подвязывать. Оптимальная длина опорного колышка – 1,5 метра, толщина – 3-4 сантиметра. Устанавливать его нужно в центре лунки до посадки саженца. Подвязывать саженец к опоре нужно мягким шпагатом восьмеркой.

И последнее: заправленную посадочную яму до высадки саженца нужно как следует полить.