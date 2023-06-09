Многие огородники, дачники задаются вопросом, почему огурцы горчат

Если на плоды будут попадать напрямую солнечные лучи, то огурцы начнут горчить. Из за сильной загущенной посадки или затенения, огурцы также могут горчить.

Неправильный полив. Огурцы испытывают серьёзный стресс, если полить холодной водой. Огурцы любят тёплую воду.

Резкие суточные перепады температур, если температура опускается, то развитие сильно растения замедляется, из за потери способности впитывать полезные вещества. Проветривать теплицу только в тёплую погоду. В открытом грунте укрывать укрывным материалом.

Жара и сухой воздух станут для огурцов стрессом. В теплице нужно ставить ёмкости с водой.

Нашествие вредителей Проводить профилактические мероприятия.

Нехватка питательных элементов. Вносить подкормки в соответствии с периодом роста растения.

На вкус также влияют сроки посадки, если они соблюдены, плоды не будут горчить.

Существуют сорта огурцов, изначально не предрасположены к горечи: Эколь, Маша, Конни, Гирлянда, Бинго, Егоза, Герасим. Предотвратить горечь в плодах огурцов несложно, главное знать из за чего она появилась.