Богатый урожай абрикосов под силу вырастить даже неопытному дачнику

Ароматных плодов абрикоса будет хоть отбавляй, если в октябре-месяце осуществить обрезку.
Абрикосы - особенные деревья в плане плодоношения, у них нет меры в этом вопросе.
К сожалению, богатый урожай в первые годы приведет дерево к истощению и гибели.
Продлить жизнь плодовому дереву поможет осенняя обрезка, обеспечивающая регулировку количества ветвей, дающих плоды.
В октябре ствол следует укоротить на 15 сантиметров и под углом 45 градусов произвести обрезку веток. Ветки нужно обрезать настолько, чтобы можно было до них дотянуться.
Обрезка лишних веток каждой осенью - гарантия того, что абрикос будет плодоносить каждый год, а богатый урожай не будет удивлять.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__