Ошибки при выращивании редиски, которая растет жесткой и горькой

Горький вкус и червивость овощей - результат грубых ошибок огородников-дачников.

Если не допустить этих ошибок, то редис будет сочным, сладким и "непоеденным" червями.

К таким оплошностям относятся ранняя посадка, ошибки при высадке семян, отказ от обработки почвы, перебор с удобрениями.

Не надо слушать огородников, утверждающих, что редис требует ранней посадки. Это растение плохо переносит низкие температуры. Растить редис следует при среднесуточной температуре выше 12 градусов Цельсия.

Семена не нужно использовать все до копейки, от этого не зависит урожай. Лучше материал для посадки высокого качества.

Далее по списку обработка грунта. В почву необходимо внести солёную воду из расчета на ведро воды 200 г хлорида натрия.

Полив земли, а после обработка несгоревшими древесными остатками - процедура, помогающая защитить культуру от червей.

При подкормке не следует придерживаться принципа: много - немало.

Достаточно азотного, калийного и фосфорного удобрения, которое было внесено на ранних стадиях выращивания растения.