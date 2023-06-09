Дизайнер Керимова назвала стоимость свадебного наряда Булановой

13:26 2023-06-09

Певица Татьяна Буланова недавно вышла замуж, блистав "в платье принцессы" в такой день. Не все оценили выбор артистки. Дизайнер Аника Керимова осадила хейтеров, заявив, что наряд актуален сейчас и стоимость его достаточно высокая.

Звездный стилист Аника Керимова возмущена критикой наряда на свадьбу Татьяны Булановой.

Дизайнер убеждена, что ругать такой образ могут лишь далекие от моды люди. Керимова заявила, что исполнительница выглядела прекрасно.

Наряд с рюшами и кружевами, никогда невыходящими из моды - отличный вариант для торжественного события.

Платье можно приобрести за 150 000 -300 000 российских рублей.

Буланова сочеталась узами брака в третий раз. Мужем артистки стал предприниматель Валерий Руднев, который младше ее на 19 лет.

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